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Факти / Україна

Після вибухів на Кримському мосту окупанти тікають з півострова до Бердянська

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Після вибухів на Кримському мосту окупанти тікають з півострова до Бердянська
Фото: Pixabay

Тимчасово окупований Крим залишила велика кількість авто – загарбники тікають з півострова до Бердянська, а потім виїжджають на територію РФ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Ми бачимо паніку серед окупантів. У нас почався значний рух із боку Криму до Бердянська. Тому що зараз єдиний маршрут, яким можна виїхати з тимчасово окупованої території, пролягає через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім на територію РФ. Тож сьогодні цей напрямок завантажений, велика кількість автівок виїхала з Криму та їде до РФ, – розповів Федоров.

Він додав, що у Мелітополі серед зрадників через вибухи у місті вчора ввечері і сьогодні вранці також спостерігається паніка.

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