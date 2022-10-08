РФ вигідно будь-які неприємності валити на Україну – аналітик про вибухи на Кримському мосту

Жовтень, 08 в 13:19

Російська влада шукатиме український слід у пожежі на Кримському мосту 8 жовтня.

Таку думку висловив в ефірі Радіо НВ аналітик Фонду Демократичні ініціативи Петро Бурковський.

— В будь-якій країні трапляються і ДТП, щось трапляється на залізниці. До того, як Росія почала війну проти України, не те що цих інцидентів було менше — вони завжди були в РФ, але тепер вони навіть на холодне будуть дмухати і шукати там український слід, — вважає Бурковський.

Через відсутність всіх фактів про інцидент на Кримському мосту він вважає, що не можна стверджувати, що Україна до цього причетна.

Зараз дивляться

— Є дві позиції. Перша. Російській владі було б вигідно будь-які неприємності валити на українську сторону, щоб так посилювати ненависть з боку російського населення до України, – каже він.

Водночас Бурковський додає, що це також свідчило би про слабкість або нездатність російської армії, влади і про те, що рішення про початок війни проти України було хибним.

— Щоб не складалося цього враження, всі погані новини будуть або замовчуватися, або їхнє значення буде применшуватися. Виходить, що про війну, як про мертвого, — або добре, або нічого, — зазначив Бурковський.

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, вибух на Кримському мосту, який вивів його з ладу, пригальмує перекидання російських військ на Південь України.

За його словами, понад 70% забезпечення російських підрозділів на Півдні відбувалося саме з території окупованого Криму.