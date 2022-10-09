Жовтень, 08 в 23:46

У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Зазначається, що “прильоти” були по центру міста. На відео чутно, як працює сигналізація, а також видно наслідки вибуху.

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Підтвердження з боку влади не було.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, в окупованому Донецьку на складах сталася масштабна пожежа. Вогонь вирував у Кіровському районі міста на складах друкарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео