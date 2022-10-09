У центрі Донецька пролунали вибухи – ЗМІ
Потребує перевірки
У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Зазначається, що “прильоти” були по центру міста. На відео чутно, як працює сигналізація, а також видно наслідки вибуху.
Зараз дивляться
Підтвердження з боку влади не було.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, в окупованому Донецьку на складах сталася масштабна пожежа. Вогонь вирував у Кіровському районі міста на складах друкарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: скрін з відео