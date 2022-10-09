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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи – оголошена повітряна тривога

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Запоріжжі пролунали вибухи – оголошена повітряна тривога

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Згодом інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак, – написав він.

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Повітряна тривога в області, яка розпочалась о 21:52, тривала 24 хвилини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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