У Запоріжжі пролунали вибухи – оголошена повітряна тривога
Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі. Згодом інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
– Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак, – написав він.
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Повітряна тривога в області, яка розпочалась о 21:52, тривала 24 хвилини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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