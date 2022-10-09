Жовтень, 08 в 22:00

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Згодом інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак, – написав він.

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