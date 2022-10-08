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Факти / Україна

Великий прорив у стіні брехні: Денисенко про пожежу на Кримському мосту

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Великий прорив у стіні брехні: Денисенко про пожежу на Кримському мосту

Кримський міст сьогодні – це ключова логістична ланка, яка звязує Росію з Кримом та Херсонською областю.

Тому після виникнення пожежі на мосту у росіян логістично різко ускладнюється ситуація із постачанням всього: від продовольства до пального і зброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, зазначивши, що з цієї точки зору для нас – великий плюс, що в окупантів горять цистерни на їхніх мостах.

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Також він пояснив, яке медійне значення має те, що Кримський міст горить.

– Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині і вибух цистерни на Кримському мосту – це, безумовно, великі прориви в стіні брехні, яка була побудована в РФ. З того, що я зараз бачу по російських каналах, у них реально паніка.

Головний посил, який зараз звучить – це те, що війська РФ опинилися в логістичному оточенні. Це не може не тішити нас, оскільки сіятиме певну паніку в російських військах, – пояснив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту. Окупанти повідомляють, що нібито загорілася паливна цистерна у хвості вантажного поїзда.

Фото: НП Крим

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