Великий прорив у стіні брехні: Денисенко про пожежу на Кримському мосту
Кримський міст сьогодні – це ключова логістична ланка, яка зв’язує Росію з Кримом та Херсонською областю.
Тому після виникнення пожежі на мосту у росіян логістично різко ускладнюється ситуація із постачанням всього: від продовольства до пального і зброї.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, зазначивши, що з цієї точки зору для нас – великий плюс, що в окупантів горять цистерни на їхніх мостах.
Також він пояснив, яке медійне значення має те, що Кримський міст горить.
– Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині і вибух цистерни на Кримському мосту – це, безумовно, великі прориви в стіні брехні, яка була побудована в РФ. З того, що я зараз бачу по російських каналах, у них реально паніка.
Головний посил, який зараз звучить – це те, що війська РФ опинилися в логістичному оточенні. Це не може не тішити нас, оскільки сіятиме певну паніку в російських військах, – пояснив Вадим Денисенко.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту. Окупанти повідомляють, що нібито загорілася паливна цистерна у хвості вантажного поїзда.
Фото: НП Крим