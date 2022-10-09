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Факти / Україна

Окупанти тікали з Лиману, коли Путін оголошував про нову анексію – перехоплення ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Лиман

Коли Путін оголошував про “приєднання” до РФ окупованих територій чотирьох областей України, російські війська виходили з Лиману Донецької області. Про це окупант розповів товаришу.

Їхню розмову перехопило ГУР Міноборони України.

– Мы уходили под минометами. Там уже все: крестись – не крестись. Все и в Бога верим и во все, что угодно верим, – скаржиться росіянин.

Інший у відповідь каже, що тепер, мовляв, почнеться “повноцінна війна”, бо “якщо це тепер територія Росії, то Україна напала на РФ”.

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Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив, що Лиман повністю зачищено від російських окупантів.

Проте український прапор ЗСУ підняли над Лиманом 1 жовтня.

Фото: скриншот Bild

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