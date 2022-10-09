Після ракетного обстрілу Запоріжжя Кулеба закликав світову спільноту до п’яти кроків

Жовтень, 09 в 19:22

Після ракетних ударів РФ по житловим кварталам Запоріжжя міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світової спільноти.

Він закликав світових лідерів негайно здійснити п’ять рішучих кроків:

Закликаю Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії. Закликаю США визнати Росію державою-спонсором тероризму, а інші країни — визнати Росію терористичною державою. Закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити Росію та посилити тиск, запровадивши нові жорсткі санкції. Закликаю партнерів, зокрема США, Велику Британію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО). Закликаю країни, які дотримуються нейтральної позиції направити своїх представників до Запоріжжя, де вони зможуть переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю.

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед яких одна дитина. Поранення отримали 89 мирних мешканців, зокрема 11 дітей.

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Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок (під’їзд із першого по восьмий поверх), повністю – п’ять приватних будинків. Уражено об’єкти інфраструктури та пошкоджено 20 автомобілів.

Джерело: Дмитро Кулеба