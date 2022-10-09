Жовтень, 09 в 15:01

Під час розбору завалів у Запоріжжі почалося загоряння, шансів врятувати людей практично немає.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди.

– Почалося загоряння, воно ускладнює історію. Коли швидко розбирали, врятували 8 людей. Коли починається загоряння, шансів врятувати людей практично немає, бо немає кисню. Під завалами, орієнтовно, люди ще є, – сказав він.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки Запоріжжя, вночі 9 жовтня вони випустили 12 ракет по території міста.

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Кількість поранених виросла до 87 осіб, серед яких 10 дітей. Підтверджених смертельних випадків – 13.

– Ці ракети, попередньо Х-22 і Х-59, запускаються з літаків. Х-59 – радіокерована ракета, вони цілеспрямовано стріляли по житлових будинках. Досить складно йдуть роботи, бо будинки нестійкі. Ліквідація проблемна, ледь не збільшилася кількість жертв одним махом – спочатку обвалилися 7-8 поверхів і все те, що висіло повністю обвалилося, коли жіночку дістали. Її вивели, трішки зробили перерву, і в цей час обвалилася конструкція, – розповів Старух.

Також вчора ввечері ворог випустив по обласному центру ракету Іскандер касетного типу. Наші сили ППО змогли збити її, однак уламки завдали руйнувань приватному сектору.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок (під’їзд із першого по восьмий поверх), повністю – п’ять приватних будинків.

Уражено об’єкти інфраструктури та пошкоджено 20 автомобілів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару по Запоріжжю з окупованих територій Мелітополя та Бердянська.