Жовтень, 09 в 18:42

Окупанти шукають додаткові ресурси для ведення війни проти України. Зокрема, Росія веде переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 жовтня.

– Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Республіки Білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що протягом доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях росіян.

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– Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.