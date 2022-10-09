Жовтень, 09 в 19:08

Вибух на Керченському мосту може стати тією краплею, яка переповнить росіян і може призвести до масових рухів у російському суспільстві.

З такою думкою виступив генерал, професор Богуслав Пацек з Інституту безпеки та міжнародного розвитку.

– Вибух на Керченському мосту, на мій погляд, дуже важливий і може зіграти важливу роль у цій війні з багатьох причин як для української, так і для російської сторони, — вважає генерал Пацек.

Він також зазначив, що “все залежить від того, якими будуть остаточні висновки розслідування”.

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За його словами, буде досить легко визначити, що стало причиною вибуху — ракета чи автомобіль.

– Бо той факт, що транспортний засіб, який видно на відео, вибухає, ще не є остаточним доказом того, хто в цьому всьому винуватець, — додав Пацек.

Генерал нагадав, що в Росії вказують на причетність України до вибуху, коли Київ заявляє про це з обережністю та “досить дипломатично” і додають, що “це важливий знак, що потрібно зробити все, щоб росіяни пішли з української землі”. Водночас Паце уточнює, що з боку Києва не було підтвердження того, що це зробила Україна.

– Незалежно від того, хто був винуватцем — Україна, чи ні — ця подія, безумовно, має велике значення для російського суспільства, яке — як видно з реакцій ЗМІ та інтернету — сильно цим схвилювалося. Один із головних меседжів — велика претензія та критика на адресу російської армії, яка, на думку інтернет-користувачів, знову не в змозі впоратися з цією війною, — підкреслив військовий.

За словами генерала Пацека, вибух на Керченському мосту може стати “краплею, яка переповнить чашу гіркоти в деяких масових рухах у самій Росії”.

Богуслав Пацек нагадав, що досі росіяни були обурені відсутністю результатів, але “недостатньо”.

– Наприклад, щоб змінити президента країни, щоб почати якийсь значний крок, який міг би до цього призвести, даючи надію на шанс закінчити цю війну, – пояснює він.

На думку генерала, може виявитися, що за вибухом стоїть Україна або самі росіяни, але у Кремлі все одно звинуватять Київ, якими б не були результати розслідування.

Він нагадав, що з боку американців лунають заяви щодо причетності Києва до смерті доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна, в питанні чого Україна тривалий час заперечує, що має до цього будь-яке відношення

Генерал Пацек нагадав, що Керченський міст “знаходиться поза територією України, навіть з урахуванням Криму — тому що він знаходиться на акваторії між Азовським і Чорним морями”.

– Я сподіваюся, що Володимир Путін сильно притиснутий до стіни, і йому доведеться на це реагувати. Питання в тому, як він відреагує — чи відреагує він дуже жорстко, чи цей підпал цистерн і руйнування мосту не стане причиною набагато більш жорстокої реакції, ніж ми очікували, — сказав він.

На думку генерала, наступні кілька тижнів принесуть “дуже рішучий наступ російських військ, росіяни використовуватимуть не тільки призвані війська, але й те, що вони також здійснюватимуть атаки на критичну інфраструктуру, ймовірно, на всій території України”.

За словами професора Пацека, можливі також показові напади на найважливіших людей у ​​державі.

– Може бути застосована артилерія не тільки малої дальності, а й середньої з більшої відстані. Думаю, українці це усвідомлюють, — підкреслив він.

За оцінкою генерала, наразі ситуація є патовою.

– Що б зараз не робила українська сторона, це може викликати сумніви. Українці давно говорили, що цей міст потрібно атакувати, тому що він підтримує цю війну — адже через Крим йде транспорт на південь України. З іншого боку, вони стверджували, що не мають засобів для проведення такої операції, — зазначив генерал Пацек.

Богуслав Пацек вважає, що наявна загроза посилення російської атаки є поганою ознакою.

– Але якщо Україна хоче витіснити росіян зі своєї території, вона повинна вдатися до сміливих дій, як на Керченському мосту, щоб росіяни були збиті з ніг і щоб вони фактично почали покидати Україну, — підсумував військовий.

Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Фото: OSINTtechnical

Джерело: Polske Radio