Жовтень, 09 в 14:50

Вибух на Кримському мосту, ймовірно, є справою рук ФСБ, або інших російських силових підрозділів.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що зараз у середині Росії надзвичайно загострилося протистояння між силовими відомствами.

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Цього тижня це стало особливо помітно. Ми побачили, що наразі всю відповідальність за невдалу військову кампанію, війну проти України, за всі програні битви Путін намагається перекладати на міноборони і військовий блок.

– Заміна командування, перестановки у військовому керівництві, постійна критика від Кадирова (голови Чечні), Пригожина (власника ПВК Вагнера) на адресу військового командування свідчить про те, що з останніх роблять винних. А це своєю чергою показує загострення протистояння серед силовиків, – вважає Мусієнко.

Також варто взяти до уваги і вчорашні повідомлення про арешти військових у Москві.

– Це говорить про те, що військові не хочуть нести відповідальність за те, що розпочав Путін і його оточення… Тло для підриву мосту могли готувати в ФСБ, бо напередодні секретар ради нацбезпеки Патрушев заявив, що в окупованому Криму начебто почалося поширення екстремізму і там треба посилити контртерористичні заходи. Можливо вони готували якесь підґрунтя, щоб потім звинуватити Україну, – наголосив військовий експерт.

Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Фото: скриншот із відео