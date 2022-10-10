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Факти / Україна

“Бавовна” у Джанкої: у військовому містечку лунають вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
“Бавовна” у Джанкої: у військовому містечку лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У Джанкої (Криму) чутно вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах. Офіційної інформації поки що не надходило.

– В Джанкої, в Криму вибухи, – проінформував на своїй сторінці у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

У Telegram-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що, за попередніми даними, “бавовна” у військовому містечку.

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Нагадаємо, що вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту. 9 жовтня російський диктатор Володимир Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спеціальні служби України.

Війна в Україні триває вже 229 днів.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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