Безпека Європи залежить від ЗСУ: Залужний продемонстрував схему ударів 10 жовтня
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний продемонстрував схему, на якій видно ракетно-авіаційні та ракетні удари, які 10 жовтня Росія завдавала по території України.
Схема, яку оприлюднив Валерій Залужний, демонструє ситуацію станом на 10:20 – 11:00.
У цей час ворог застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні безпілотники типу Shahed-136.
– Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів, – наголошує Головнокомандувач ЗСУ.
В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків, зазначає Валерій Залужний, ЗСУ продемонстрували професійність і відданість справі.
– Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке, до того ж, маємо в недостатній кількості.
Безпека України та всієї Європи – у майстерних руках наших воїнів, – додає Головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових і запевнив: попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, Україна вистоїть та переможе.
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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ