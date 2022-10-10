Жовтень, 10 в 1:53

Українським футболістам не варто боятись гучних імен у своєму спорті, а бути готовими дати бій на футбольному полі.

Таким враженням з Фактами ICTV поділились головний тренер української збірної Олександр Петраков та очільник УАФ Андрій Павелко.

Перед цим збірна України під час відбору на Євро-2024 потрапила до групи C, де зіграє з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Зараз дивляться

Олександр Петраков вважає, що для українських спортсменів чим складніший виклик, тим краще.

– Наша нація така – чим складніше, тим нам краще. Сильна група. Чомусь ніхто не говорить про Північну Македонію, яка обіграла Італію у півфіналі, – сказав він.

Очільник збірної заявив, що очікує сюрпризів від цієї групи.

Петраков вважає, що українським футболістам буде необхідно зробити усе можливо, а не опускати руки.

– Найголовніше, щоб закінчилась війна і ми грали вдома, додав він. Є мрія, (зіграти, – Ред.) на НСК Олімпійський, – додав він.

Своїми відчуттями від жереба поділився й президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Він вважає, що усі вболівальники в захваті від такого жереба.

– Мої колеги з інших національних футбольних федерацій кажуть, що це група смерті, але я вважаю, що нашим футболістам і нашій країні кожен раз є приклад показати усьому світу, що ми не боїмось гучних імен, а готові дати бій. Я впевнений, що тільки результати покажуть, чи був цей жереб, як-то кажуть, групою смерті, – сказав Павелко.

Очільник УАФ додав, що українським футболістам сподобається грати з топ суперниками.

– Нам пощастило бути в одній групі з чинними фіналістами та чемпіонами Європи. Я впевнений, що це важливий для наших футболістів етап, щоб довести всьому світу, що ми варті того, щоб казати, що ми будемо грати на рівних з таким суперником, – сказав Павелко.

Він сподівається, що найближчим часом матчі пройдуть вже на території України.

– Дуже хотілось би, щоб матчі з нашими суперниками пройшли вже в Україні, чи то на Олімпійському, чи в інших містах, як то у Києві, Одесі, Львові, чи обов’язково в Донецьку та в Криму, – сказав Павелко.

Президент УАФ додав, що сьогодні саме ЗСУ дають можливість українським спортсменам грати в футбол, а вболівальникам за цим спостерігати.