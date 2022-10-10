Це буде не помста, а кара! Українці налаштовані на відплату за обстріл та збирають на дрони

Жовтень, 10 в 18:22

У відповідь на масований обстріл українських міст 10 жовтня телеведучий Сергій Притула та громадський активіст Сергій Стерненко відкрили збір коштів “на помсту” росіянам.

— Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче, – написав у Telegram Притула.

Пізніше Притула під постом однієї з українських компанії, яка повідомила, що долучається до збору коштів, зауважив, що збір коштів – не лише на дрони.

— Спробую без спойлерів, але будуть не тільки дрони, – написав Притула.

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Сергій Стерненко у Telegram повідомив, що за кілька годин вдалося зібрати 116 млн грн.

У соціальних мережах українці пишуть, що за масові обстріли України на Росію чекатиме відплата.

— За кожне наше місто, за кожну людину буде відплата. Хочу ракет на Москву!

Також українці натякають, що настав час відповісти ударами по критичній інфраструктурі РФ.

Нардеп Роман Грищук вважає, що росіяни користуються картами зразка початку минулого століття. Адже, схоже, цілилися у колишню будівлю Центральної Ради УНР.

Наголошують і на тому, що українці зберігають спокій та допомагають фінансово армії, навіть коли ворог від люті намагається нас знищити.

Вранці 10 жовтня у Києві пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Вибухи також лунали у Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що армія РФ 10 жовтня вже випустила по Україні 75 ракет, 41 з яких вдалося збити ППО.