Обстріл України 10 жовтня коштував Росії $400-700 млн – Forbes

Жовтень, 10 в 21:59

Орієнтовна загальна вартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які станом на 17:00 10 жовтня випустили по території України російські війська, становить $400-700 млн.

Такі підрахунки оприлюднили у виданні Forbes.

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Ці цифри є приблизними, тому що невідома точна кількість ракет кожного типу.

Розрахунок вартості видання робило на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю С-300, Торнадо-С.

Решту ракет окупанти скеровували для перевантаження сил протиповітряної оборони.

Скільки коштують випущені по Україні 10 жовтня ракети:

Х-101 – $13 млн,

Калібр – $6,5 млн,

Іскандер – $3 млн,

Онікс – $1,25 млн,

Х-22 – $1 млн,

Точка-У – $0,3 млн.

Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – кілька мільйонів доларів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Forbes

Фото: Еміне Джапарова