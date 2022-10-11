Обстріл України 10 жовтня коштував Росії $400-700 млн – Forbes
Орієнтовна загальна вартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які станом на 17:00 10 жовтня випустили по території України російські війська, становить $400-700 млн.
Такі підрахунки оприлюднили у виданні Forbes.
Ці цифри є приблизними, тому що невідома точна кількість ракет кожного типу.
Розрахунок вартості видання робило на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю С-300, Торнадо-С.
Решту ракет окупанти скеровували для перевантаження сил протиповітряної оборони.
Скільки коштують випущені по Україні 10 жовтня ракети:
- Х-101 – $13 млн,
- Калібр – $6,5 млн,
- Іскандер – $3 млн,
- Онікс – $1,25 млн,
- Х-22 – $1 млн,
- Точка-У – $0,3 млн.
Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – кілька мільйонів доларів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.
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Джерело: Forbes
Фото: Еміне Джапарова