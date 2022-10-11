Жовтень, 10 в 22:00

Ракетний терор Російської Федерації неминуче отримає глобальну відповідь, дії країни-агресора лише спонукають міжнародну спільноту до більшої рішучості.

Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні російська армія навмисне завдала ракетних ударів по території нашої держави у години пік, щоб зачепити якомога більше людей і нагнати більше страху.

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– Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого протиставити нам на полі бою. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване, – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив на тому, що влада України робить усе можливе для того, щоб відновити нормальне виробництво і постачання електрики.

Саме тому глава держави закликав українців до розумного споживання електрики.

– Є години пікового навантаження на енергосистему – із 17:00 до 22:00. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17:00 чи після 22:00. Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема, – додав президент.