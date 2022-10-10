Жовтень, 10 в 13:49

Масованим ракетним ударом РФ намагається схилити владу України до переговорів, а також мститься за нещодавні вибухи на Кримському мосту.

Так вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Вони б’ють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Головна мета – поставити нас на коліна шляхом, як вони люблять казати, “заморожування”. На думку Путіна, це створення вигідної переговорної позиції. Страждання мирного населення повинні змусити нашу владу та міжнародне співтовариство, як йому здається, піти на поступки, – сказав він.

Арестович упевнений, що реакція Заходу на ракетний терор РФ не змусить себе чекати.

Зараз дивляться

– Розширення номенклатури і поставок озброєння, посилення санкцій – буде і те, й інше. Якщо він б’є по нас з неба – ми відповімо йому і на землі, і з неба, і на воді. Для нас з вами нічого не змінюється, ми як боролися за свою незалежність, так і боротимемося. Подібні акції змусять світ ще раз змінити ставлення до путінського режиму і до тих, хто пропонує з ним домовитися, – сказав радник голови ОП.

Арестович наголосив, що в Росії залишилося не так багато крилатих ракет, а для обстрілу нашої держави агресор використовує “недоторканний запас”.

– Жоден наліт не триває вічно, це займе якийсь час, сьогодні це закінчиться. Можливо, будуть удари завтра, ми не знаємо. Крилатих ракет у них не так багато. Це акція на краю недоторканного запасу. Так страшно, як було 24 лютого і перші три дні, нам з вами вже не буде. Ми знаємо, що робити. Ця війна закінчиться нашою перемогою, що б не сталося, – підсумував він.