Жовтень, 10 в 13:49

Ділянка державного кордону України наразі повністю контрольована: проривів чи наступальних дій з боку РФ чи Білорусі на півночі України – немає.

Про це повідомило Оперативне командування Північ у Facebook.

— Ситуація на Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано.

В ОК Північ додали, що в прикордонні регіону ситуація під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала.

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Керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус закликав не розганяти паніку. За його словами, він отримав безліч дзвінків про “запеклі бої”.

— Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про “запеклі бої”. Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде – зустрінемо гідно, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Вранці 10 жовтня у Києві пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Вибухи також лунали у Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що армія РФ 10 жовтня вже випустила по Україні 75 ракет, 41 з яких вдалося збити ППО.

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Джерело: ОК Північ