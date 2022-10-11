Жовтень, 10 в 22:44

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня російські війська вбили 14 та поранили 97 людей.

Такі дані станом на 21:00 в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За словами очільника відомства, зафіксовано 74 обстріли в 12 регіонах України.

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– Фактично вдруге, починаючи з 24 лютого, був настільки масштабний обстріл. А з точки зору обстрілу критичної енергетичної інфраструктури – це найбільший обстріл у сучасній історії, – наголосив Денис Монастирський.

Міністр МВС наголошує: зараз цю ворожу атаку можна вільно називати енергетичним тероризмом, що є продовженням ядерного тероризму, який російські окупанти вчиняють, обстрілюючи територію Запорізької АЕС.

Лише в Київському районі загинула одна людина (31-річний чоловік) та десятеро дістали поранення.

Один із травмованих, зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, – у важкому стані, однак лікарям вдалось стабілізувати та досить серйозно покращити його стан.

У регіоні після атаки зруйновано 32 будинки та пошкоджено два об’єкти інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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