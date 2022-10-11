У Кремлі хочуть змусити росіян забути кадри обваленого у воду мосту: ЗМІ про масовий обстріл України

Жовтень, 10 в 21:06

Росія завдала масштабного удару ракетами по території України у понеділок, 10 жовтня. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України.

За даними Генштабу ЗСУ, зранку РФ запустила по Україні 83 ракети, 45 з яких збили українські сили оборони.

Факти ICTV зібрали реакцію світових ЗМІ на масований ракетний обстріл України рашистами.

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Британська газета The Guardian називає масовий обстріл України “відчайдушною відповіддю критикам Путіна у Росії”.

Масова атака Путіна в понеділок була відчайдушною відповіддю критикам його армії вдома, на програш у війні, а також відповіддю на поранену власну гордість після вибуху на його улюбленому проєкті Кримському мосту.

— Місяцями російські військові експерти, військові блогери та пропагандисти вимагали відкритої війни проти України. І коли з українських міст почали з’являтися жахливі зображення тіл на вулицях і клубів диму, що піднімаються з центрів міст, вони на мить задовольнилися, – пише газета.

Зазначається, що жертвами були звичайні українці: не лише ті, хто загинув у Києві на перехресті вулиць Володимирської та Шевченка, на дитячому майданчику в центрі столиці, а й сотні тисяч людей, які опинилися без світла, води та тепла в містах по всій країні.

Американська газета The New York Times також пише про нездорову реакцію та радість у Росії на масований ракетний обстріл міст. Там зазначають, що на думку росіян, це була помста за частково зруйнований путінський міст у Криму.

Хоча Київ не визнав офіційно причетність до вибуху на мосту, Путін звинуватив в атаці Україну. NYT додає також реакцію пропагандистки Маргарити Сімоньян, яка назвала це “нашою відповіддю”.

— На Путіна чиниться тиск, щоб підняти ставки в тому, що Кремль називає своєю “спецоперацією” в Україні після низки недавніх невдач на полі бою. Адже за останні шість тижнів Україна вибила російські війська з північно-східної Харківської області та відтіснила їх на частково на Донбасі та у Херсонській області.

Видання зазначає, що хоча удар по Києву може сподобатися російським прихильникам жорсткого ведення війни, які закликають до нових атак на столицю, він не змінить основні стратегічні програми Росії: втрати солдатів і техніки, погіршення морального стану та провали у логістиці.

The Washington Post зазначає, що хвиля російських авіаударів, що сколихнула Київ у понеділок вранці, зруйнувала багатомісячний спокій, повернувши місто знову в центр війни, яка триває майже вісім місяців.

— Атака в понеділок, здається, перетнула попередні кордони, встановлені Росією, оскільки ракетний удар вперше влучив у саме серце Києва, поблизу урядових міністерств, пішохідних вулиць і торгових зон.

Також WP пише, що кияни, які місяцями ігнорували сирени повітряної тривоги, знову кинулися до підвалів, укриттів, коридорів та підземних станцій метро, ​​щоб перечекати атаку.

Південно-корейське видання Yonhap називає ранковий масовий обстріл “кривавою помстою Путіна”.

Авторка матеріалу нагадує, що відразу після вибуху на Кримському мосту у Росії лунали заклики з вимогою помсти Україні. У РФ наголошували, що могутність Росії можна вважати нікчемною, якщо вона не відповість.

Також пишуть, що Київ вперше за 70 днів знову атакували російські ракети.

Шквал російських ракетних ударів ставлять за мету змусити забути росіян “жахливі кадри” обваленого у воду мосту та палаючих залізничних колій, пише французьке видання Le Monde.

— Схоже, таку роль зіграли ракетні обстріли у понеділок вранці, 10 жовтня, по кількох українських містах, зокрема Києву.

Видання пише, що не лише часткового відновлення руху Кримським мостом та авіаударів достатньо, щоб заспокоїти приголомшених росіян і дати можливість трохи “подихати” Путіна, адже тиск на нього продовжує рости у РФ.

Журналіст іспанського El Pais Крістіан Сегура, розповідаючи про атаку ракетами на центр Київ ракетами, пояснив іспанцям, що це якби “ракети впали на Гран-Віа” у Мадриді. Ця вулиця неофіційно вважається головною в іспанській столиці.