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Факти / Україна

Укрзалізниця попереджає про можливі затримки поїздів західного напрямку

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вокзал Київ-Пасажирський
Фото: УЗ

Під час ракетних ударів РФ по Києву вранці 10 жовтня вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального залізничного вокзалу.

Водночас в Укрзалізниці запевнили, що вокзал працює, а висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які також виконують роль укриття.

Проте можливі затримки поїздів західного напрямку – через ушкодження контактної мережі.

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Вранці 10 жовтня російські війська запустили по території України вже 75 ракет, понад 40 збила ППО.

РФ вдарила по центру Києва, зокрема, біля Національного університету ім. Тараса Шевченка. Загинули щонайменше п’ятеро мирних киян, є поранені.

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