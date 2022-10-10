Жовтень, 10 в 19:06

У понеділок, 10 жовтня, чотири російських ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

– Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Жоден працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС, – сказала вона.

На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її ліквідували.

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За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.

Очільниця ОВА закликала жителів обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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