Європейський Союз уже почав працювати над рішеннями у відповідь на масштабний ракетний терор РФ проти України.

Про це поінформував очільник МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

За словами Кулеби, головний дипломат Євросоюзу підтвердив, що блок продовжить рішучу підтримку нашої країни після варварських ударів РФ.

I had a call with HR/VP @JosepBorrellF who reaffirmed that the EU continues to support Ukraine resolutely in the wake of Russia’s barbaric strikes. New relevant EU decisions are already in the works.

