Жовтень, 10 в 16:57

Європейський Союз уже почав працювати над рішеннями у відповідь на масштабний ракетний терор РФ проти України.

Про це поінформував очільник МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

За словами Кулеби, головний дипломат Євросоюзу підтвердив, що блок продовжить рішучу підтримку нашої країни після варварських ударів РФ.

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– Нові відповідні рішення Євросоюзу уже готуються, – зазначив міністр.

I had a call with HR/VP @JosepBorrellF who reaffirmed that the EU continues to support Ukraine resolutely in the wake of Russia’s barbaric strikes. New relevant EU decisions are already in the works. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Раніше сьогодні Боррель наголосив, що шокований ракетними ударами Росії по мирних українських міста. Він анонсував нову військову допомогу ЄС для України.

Як відомо, російські окупанти запустили по Україні понад 80 ракет, з яких більше половини знищили наші сили ППО. Українські військові збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе.

Ворог атакував мирні міста України з усіх напрямків (зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону) ракетами різних типів.

Лише в Києві внаслідок ракетних ударів загинули п’ятеро людей, постраждали понад 50.