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Факти / Україна

За три години ЗСУ збили 13 іранських дронів Shahed-136

Валентина Чорна, редакторка стрічки
За три години ЗСУ збили 13 іранських дронів Shahed-136

Вдень 10 жовтня українські захисники збили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що дев’ять дронів було збито на півночі України.

– Друга “велика” повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі. Дев’ять цих Shahed-136 знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Центр, – йдеться у повідомленні.

Ще чотири БПЛА було знищено зенітниками ЗСУ на сході України.

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Зазначимо, що під час ранкового ракетного удару сили ППО збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе.

Загалом ворог застосував по Україні понад 80 ракет. Росіяни атакували міста України з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

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