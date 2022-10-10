Жовтень, 10 в 20:11

Загроза масованих ракетних ударів РФ по території України залишається дуже високою. Лише в Чорному морі агресор тримає 40 крилатих ракет Калібр.

Про це поінформували в Оперативному командуванні Південь.

– Загрози масованих ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишаються надзвичайно високими, – зазначається в зведенні.

Так, у Чорному морі Росія тримає шість носіїв крилатих ракет, які маневрують уздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Серед них є чотири надводні та два підводні носія з сумарним залпом – 40 ракет Калібр.

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– Саме звідти й було випущено понад 10 високоточних ракет (під час атак 10 жовтня, – Ред.). Один ворожий десантний катер на чергуванні імітує загрозу десантної операції, – наголосили в ОК Південь.

Сьогодні лише під час атак на південні регіони України агресор використав близько двох десятків крилатих ракет Калібр, Х-101, Х-55 (з кораблів та стратегічної авіації), а також чотири безпілотники, зокрема й камікадзе.

Сили ППО знищили над Миколаївщиною 14 крилатих ракет, а над Одещиною – три ракети і чотири дрони (Shahed-136 та Shahed-129). Атаки РФ були спрямовані на об’єкти соціальної та критичної інфраструктури Півдня України.

На Херсонщині українська авіація завдала повітряного удару по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу ППО. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом ночі виконали 178 вогневих завдань по позиціях окупантів та їхній техніці. Наразі підтверджено, що ворог втратив дві броньовані автівки та п’ять рашистів, а решта втрат ще встановлюються.

На Одещині ситуація напружена, проте контрольована: ЗСУ виконують поставлені завдання. Ознак формування наступальних угруповань РФ з боку невизнаного Придністров’я поки немає.

Загалом рашисти на Півдні України намагаються утримати зайняті позиції та тероризують мирне населення ракетними та артилерійськими обстрілами.

Зокрема, опівночі ворог атакував Миколаїв із зенітних систем С-300. Загалом було випущено 11 ракет по об’єктах промислової та соціальної інфраструктури, житлових кварталах. Виникла пожежа в складських приміщеннях, пошкоджено житлові будинки, заклади освіти. Жертв, на щастя, немає.

У Нікополі внаслідок обстрілів були пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, лікарні та заклади освіти.

Джерело: ОК Південь

Фото: Повітряне командування Схід