Жовтень, 11 в 18:53

Уже другий день поспіль російські війська здійснюють ракетні атаки на територію України. Окупанти б’ють по мирних людях та об’єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без світла, води та тепла напередодні зими.

Ракетний терор Кремля не залишився поза увагою західних експертів та преси. Факти ICTV зібрали реакцію на удари російських ракет.

Передвісник нового жорстокого етапу у війні – CNN

Так, репортер американського телеканалу CNN Стівен Коллінсон назвав останні ракетні удари по Україні “проявом жорстокості та мстивості” російського диктатора Володимира Путіна, “припадком люті” через вибух на Кримському мосту.

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У матеріалі йдеться про те, що такі удари можуть бути передвісником нового жорстокого етапу у повномасштабній війні РФ проти України.

– Його невибіркові напади на українських мирних жителів також підвищують ймовірність нового жахливого повороту у жорстокій війні, – зазначив журналіст.

Коллінсон нагадав, що російські ракети 10 жовтня вдарили по пішохідно-велосипедному “мосту Кличка”, дитячому майданчику та перехрестю в самому центрі Києва. А бомбардування енергооб’єктів спровокували перебої в енергопостачанні.

Як наголосив Коллінсон, ці російські удари позбавили українців тієї подоби нормального життя, яке вдалося налагодити в атакованих учора містах.

– Меседж був очевидним для всього світу: Путін не має наміру бути приниженим. Він не визнає поразки. І він цілком готовий влаштувати різанину серед цивільного населення та невибірковий терор у відповідь на низку невдач на полі бою, – пише журналіст.

Він звертає увагу на те, що об’єкти, по яких РФ завдала ударів, не мали військового значення. Це радше відображало намагання Путіна знайти нові цілі через його неспроможність завдати поразки Україні на полі бою.

Зокрема, бомбардування енергооб’єктів можуть бути натяком на ті страждання, яких Кремль може заподіяти українцям з настанням зими, навіть якщо війська РФ відступлять перед натиском ЗСУ.

Акт помсти та заспокоєння “яструбів” – ВВС

Британське агентство ВВС розцінює масовані ракетні удари РФ як жорстоку помсту за нещодавній вибух на Кримському мосту.

– Але це також була відповідь Путіна яструбам у його власному таборі, які ставали дедалі неспокійнішими через втрати Росії у війні і все голосніше закликали до жорсткіших дій, – йдеться в матеріалі.

Журналісти звертають увагу на те, що ракетний обстріл відбувся після призначення Сергія Суровікіна новим командувачем угруповання військ РФ в Україні. Він відомий нещадними бомбардуваннями Сирії. Це кадрове рішення стало подачкою Путіна прихильникам жорсткої лінії у війні. Йдеться про низку прокремлівських чиновників та пропагандистів.

– Вони вже давно закликали до нападів на цивільну інфраструктуру: заморозити українців цієї зими, якщо українських військових не вдасться перемогти на полі бою. Але ця атака “шоку і страху”, яка вбила мирних жителів і зруйнувала будинки, розгромила парки та дитячі майданчики, походить із позиції слабкості РФ: її війська зазнають втрат на землі, – сказано в статті.

Журналісти ВВС також припускають, що ракетний терор РФ може свідчити про новий поворот у війні з дедалі більш нищівними атаками.

Атаки, які нічого не змінюють на полі бою – NYT

Американська газета The New York Times пише, що нинішня ракетна атака РФ по мирних українцях стала найбільшою за весь час повномасштабної війни. Журналісти видання також вважають, що Кремль цими ударами намагається заспокоїти “яструбів війни” в РФ, які критикують владу за недостатню жорстокість.

Однак атаки по цивільних об’єктах нічого не змінили на полі бою, де війська РФ вже кілька тижнів втрачають позиції. Опитані виданням експерти зійшлися на думці, що такі ракетні удари не матимуть стратегічного впливу на перебіг війни.

– Я не думаю, що вони матимуть стратегічний вплив, за винятком підвищення морального духу з українського боку і, можливо, прискорення деяких поставок військової техніки із Заходу, – повідомив журналістам військовий аналітик Rochan Consulting Конрад Музика.

Видання пояснює, що Москва намагається вивести з ладу критично важливу інфраструктуру, позбавивши українців світла та тепла з наближенням зими. У статті наголошується, що тактика енергетичного шантажу України з боку РФ не нова.

– Кремль протягом багатьох років вивчав енергетичні мережі України та намагався маніпулювати цінами чи скорочувати постачання природного газу, щоб впливати на політику… Тепер він переслідує ту ж мету за допомогою бомб. Але на думку експертів, такий підхід навряд чи змусить українців сісти за стіл переговорів, – йдеться в статті.

У коментарі журналістам американський військовий аналітик Майкл Кофман пояснив, що “бомбардування мають дуже низьку ефективність і, як правило, лише зміцнюють рішучість”.

NYT також повідомляє, що останні ракетні удари РФ по Україні ставлять під сумнів якість російської зброї та спроможності російської армії реалізувати військові плани Путіна. Зазначається, що Росія все частіше здійснює атаки з використанням застарілих, некерованих і неточних ракет, що може свідчити про вичерпування запасів сучасних високоточних ракет.

Політичне, а не тактичне рішення – The Guardian

Журналіст британського видання The Guardian Деніел Саббах пише в своїй колонці, що ракетний терор міст України – це політичне, а не тактичне рішення Кремля.

Він зазначає, що такі удари є цинічною відповіддю Кремля на вибух на Кримському мосту. Їх мета – “вселити страх” в керівництво та населення України. В Кремлі розраховують, що Київ врешті-решт погодиться на невигідні переговори.

Проте ракетні атаки не змінять баланс сил на фронті і не вплинуть на бажання України чинити опір, пише Саббах.

– Абсолютно неочевидно, що РФ може підтримувати інтенсивність ракетних ударів протягом тривалого періоду, враховуючи, скільки боєприпасів вона вже використала у війні, і те, який міжнародний осуд спровокують такі атаки. Військова реальність така, що російські ракетні удари не змінять баланс сил під час бойових дій. І який би страх не викликали, вони не вплинуть на бажання України чинити опір, принаймні в короткостроковій перспективі, – зауважив журналіст.

Зворотний ефект ракетних ударів та слабкість Путіна – Лоуренс Фрідман

Власний аналіз причин і наслідків ракетних ударів по Україні оприлюднив у статті заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

– Все, що зараз відбувається у цій війні, включно зі смертоносними ракетними ударами по українських містах, слід розцінювати з погляду логіки викритої позиції Путіна як невдалого військового лідера. Він відчайдушно намагається продемонструвати своїм безкомпромісним критикам, що впорається з цим завданням. Перші залпи цього тижня, які забрали ще більше безневинних життів без помітної військової вигоди, не зроблять Україну менш рішучою чи менш здатною перемогти у цій війні. Вони матимуть зворотний ефект, – наголошує професор.

Фрідман пояснює, що “спусковим гачком” для серії ракетних атак РФ стало пошкодження Керченського мосту минулої суботи. Однак гнів Кремля викликаний не лише вибухом на мосту, а й тим, що цей інцидент продемонстрував неспроможність Путіна захистити російські інтереси.

– Для людини, яка побудувала свою кар’єру, культивуючи образ рішучого і безжального силача, немає нічого більш підривного, ніж здаватися слабким і безпорадним, – пояснює Лоуренс Фрідман.

Професор також наголошує, що РФ може програти у цій війні, і подібні припущення вже не здаються нереальними.

Фрідман уточнив, що так звані “яструби” в оточенні Путіна деякий час вимагали атак на українську інфраструктуру, але вони “неминуче розчаруються результатами”.

– Електрику знову увімкнуть, завали розчистять, а українська армія продовжить просуватися вперед, – додав він.

Професор не виключає, що РФ може повторювати ракетні атаки. Водночас він звертає увагу на те, що запаси російських високоточних ракет Калібр та Іскандер закінчуються. Водночас Україна очікує на поставку сучасних систем ППО.

Бомбардування РФ зазнають невдачі, якщо Україна отримає ППО – The Washington Post

Американське видання The Washington Post пише про важливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони (ППО).

За оцінками журналістів, першою метою Кремля під час ракетного терору було поширення страху серед українців та руйнування критичної енергетичної інфраструктури. А другою, вірогідно, – помста за вибух на мосту, що сполучає РФ з окупованим Кримом, та за успіхи ЗСУ на фронті.

– Прихильники жорсткої лінії в РФ, які закликали Путіна атакувати цивільні об’єкти та інфраструктуру, висловили свій захват через цю жахливу ескалацію. Але вони помиляються. Російська артилерія та авіація вже принесли в міста України масові руйнування і смерть. І така стратегія не дала нічого, крім посилення в українцях, які витримали ці удари, бажання до подальшої боротьби… З практичної військової точки зору, російські обстріли продемонстрували, що Україна потребує більше сучасних систем ППО… Надання Україні можливості обмежити шкоду від повітряного тероризму Путіна допоможе гарантувати, що ця кампанія, як і подібні до неї в минулому, виявиться стратегічно марною, – переконані журналісти видання.

Демонстрація провалу у війні – Corriere della Sera

Італійська газета Corriere della Sera пише, що удари по містах і цивільній інфраструктурі демонструють провал розв’язаної Кремлем війни проти України.

Видання наголошує, що саме безсилля армії РФ перед опором українців, майстерне використання українськими військовими зброї, наданої західними союзниками, в поєднанні з винахідливістю та гнучкістю Генерального штабу ЗСУ, спонукають Кремль вдатися до бомбардувань.

– Удари по містах та цивільній інфраструктурі вчергове демонструють трагічне обличчя провалу російської “спецоперації” в Україні. Володимир Путін від самого початку обіцяв, що йде “звільняти” і “денацифікувати” цю країну. З благословення патріарха московського він постав у сяйві лідера з місією повернути до Росії-матінки її “дітей”, які стали жертвами “корумпованого режиму”. Але факти свідчать про абсолютно протилежне… У бомбардуванні міст немає нічого героїчного чи мужнього, – йдеться в статті видання.