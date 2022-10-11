Жовтень, 11 в 16:40

Фото: офіційний сайт RAM II UAV

10 жовтня телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком оголосили у своїх соцмережах про збір коштів на дрони RAM II UAV.

Їх вони передадуть Збройним силам України у відповідь на масові обстріли Росії. 11 жовтня Притула та Стерненко оголосили про те, що вже зібрали необхідні кошти. Українці всього за один день зібрали 352 мільйони гривень!

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Читайте характеристики дронів RAM II – у матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про дрони RAM II

RAM II UAV використовують для того, щоби знищувати танки, ЗРК та іншу військову техніку в радіусі до 30 км. БПЛА-камікадзе RAM II UAV – це дрон, який розробили українські підприємства.

Його було представлено рік тому на виставці озброєння.

RAM II використовують також для розвідки з повітря та знищення мети.

Для деактивації мети дрон вибухає разом із ціллю після зіткнення. За допомогою катапульти БПЛА запускають у небо.

Характеристика дронів RAM II

Розгортається комплекс до 10 хвилин. Після того як дрон злітає, він рухається на швидкості 60-70 км/год та шукає російську техніку та різні об’єкти на землі за допомогою камери, яка має десятикратне наближення в радіусі до 30 км від місця запуску (протягом 50 хвилин).

Якщо вороги почнуть глушити зв’язок з оператором, дрон самостійно може повернутись на базу і з парашутом приземлитися на неї.

Цей безпілотник може нести на борту до 3 кг вибухівки і завдавати ударів з точністю до 1 м. Довжина дрона становить 1,45 м.

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Залежно від мети застосування, дрон може нести такі боєприпаси:

Снаряд термобаричний. Він призначений для того, щоби вражати цілі, зосереджені всередині будівель.

Снаряд протитанковий. Його використовують для знищення важко броньованих цілей як на суші, так і в морі.

Снаряд осколково-фугасний. Він потрібен для того, щоб ліквідувати ворогів у відкритому просторі.

Важить дрон до 8 кг (тільки вибухівка у ньому важить 3 кг). У RAM II є електродвигун, завдяки якому він тихо наближається до визначеної мети.