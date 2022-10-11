На Хмельниччині збили іранський дрон Shahed-136
В небі над Хмельницькою областю наші підрозділи протиповітряної оборони збили іранський дрон Shahed-136.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Мінус один ворожий Shahed-136 країни-терориста! Дякую нашим ППО! написав Гамалій у своєму Telegram-каналі.
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Фото: ОК Південь