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Факти / Україна

На Хмельниччині збили іранський дрон Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Хмельниччині збили іранський дрон Shahed-136

В небі над Хмельницькою областю наші підрозділи протиповітряної оборони збили іранський дрон Shahed-136.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Мінус один ворожий Shahed-136 країни-терориста! Дякую нашим ППО! написав Гамалій у своєму Telegram-каналі.

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Фото: ОК Південь

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