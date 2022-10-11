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Факти / Україна

На ЗАЕС відключили всі шість енергоблоків – розвідка

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На ЗАЕС відключили всі шість енергоблоків – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що на ЗАЕС вимкнули всі шість блоків, окупанти намагаються змусити співробітників підписати контракти з Росатомом.

– Окупанти продовжують тримати усі шість блоків Запорізької атомної електростанції у “холодному стані”. Наразі живлення станції, у тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ Дніпровська. Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗАТЕС, – йдеться у повідомленні

Зазначається також, що вдалося зберегти постачання електроенергії до Енергодару, проте ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Тим часом росіяни та представники їхньої окупаційної адміністрації продовжують чинити тиск на співробітників ЗАЕС.

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Вони суттєво обмежили переміщення допоміжних підрозділів територією та застосовують до частини персоналу та їхніх сімей так звані фільтраційні заходи.

– Від працівників вимагається офіційне оформлення російських паспортів та підписання контрактів із Росатомом, – зазначають у розвідці.

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Фото: Енергоатом

Джерело: Міноборони
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