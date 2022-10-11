Жовтень, 11 в 20:42

Протягом останніх двох днів російські війська завдали ракетних ударів по трьох теплових електростанціях компанії ДТЕК. Збитки оцінюються в сотні мільйонів гривень.

Про це розповів Фактам ICTV виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він уточнив, що вчора російські ракети пошкодили Бурштинську ТЕС та Придніпровську ТЕС, а сьогодні – Ладижинську станцію.

Зараз дивляться

– У нас ситуація складна, пошкодження значні… В кожному випадку це численні обстріли інфраструктури станцій, із численними руйнуваннями, – заявив Сахарук.

Він додав, що під час обстрілу Ладижинської ТЕС було поранено шістьох людей. У більшості це рятувальники, які почали розбирати завали після першого обстрілу, однак окупанти нанесли другий удар у те ж саме місце.

Сахарук пояснив, що роботи з відновлення повноцінної діяльності ТЕС багато, на це піде значний час і багато ресурсів.

Зараз у компанії з’ясовують, що конкретно було ушкоджено, що потрібно для відновлення, проводять початкові роботи.

– Збитки значні, і вони в обсязі, який вимірюється сотнями мільйонів гривень, – наголосив Сахарук.

Щодо термінів, то тут багато залежить від наявності запчастин та швидкості виготовлення деталей, яких немає в достатньому обсязі в запасах.

За словами Сахарука, специфіка будови станцій полягає в тому, що більшість обладнання – індивідуального виготовлення, тобто не можна піти в супермаркет і купити якусь деталь.

– У нормальному мирному житті потрібно було від 12 до 18 місяців, щоб виготовити трансформатор, вимикач чи роз’єднувач. Це специфіка індустрії, – додав він.

Коментуючи ситуацію на Бурштинській ТЕС, Сахарук повідомив, що вона працює, але з дуже великими обмеженнями і нестабільно, оскільки завдані руйнування дуже суттєві.

– Там серйозні пошкодження. Більша частина блоків працювати не можуть через пошкодження інфраструктури. Є проблеми з тим, щоб скласти схему видачі потужності через значні руйнування, – поінформував він, додавши, що все відремонтувати вдасться не швидко.

Водночас Сахарук запевнив, що в компанії ДТЕК готувалися до такої ситуації і мають чіткий план дій.

Як відомо, зранку 11 жовтня росіяни дронами Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Пошкоджено енергетичне обладнання станції.

А 10 жовтня чотири російські ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.