Росія вдарила по Нікополю запалювальними боєприпасами

Жовтень, 11 в 23:55

Росія обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині з РСЗВ з використанням запалювальних боєприпасів.

– Тварі сьогодні почали раненько, з РСЗВ, використовували запалювальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь відразу прилетіло, – повідомив очільник РВА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, що 8 жовтня п’ять Shahed-136 атакували Нікополь Дніпропетровської області.

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Протягом 11 жовтня Росія 33 рази обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

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