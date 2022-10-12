Росія вдарила по Нікополю запалювальними боєприпасами
Росія обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині з РСЗВ з використанням запалювальних боєприпасів.
– Тварі сьогодні почали раненько, з РСЗВ, використовували запалювальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь відразу прилетіло, – повідомив очільник РВА Євген Євтушенко.
Нагадаємо, що 8 жовтня п’ять Shahed-136 атакували Нікополь Дніпропетровської області.
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Протягом 11 жовтня Росія 33 рази обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України.
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