Жовтень, 11 в 18:35

У деяких районах Києва почало пропадати світло.

Наразі проблеми зі світлом спостерігаються у Дарницькому, Оболонському, Подільському районах столиці.

У КМДА написали, що у зв’язку зі зростанням електроспоживання, за розпорядженням Укренерго, у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання.

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– Адреси споживачів поділені на три черги. Наразі тимчасово обмежено електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 – 20:00). Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, можуть відключити і наступну чергу. Відключення не будуть перевищувати 4 години, – йдеться у повідомленні.

Також КМДА просить мешканців бути економними та не вмикати потужні електроприлади – пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо.

Нагадаємо, що 10 жовтня у Києві та області через ракетні удари по критичній інфраструктурі розпочалися аварійні відключення електроенергії споживачам. Було відсутнє електропостачання у п’яти областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській.

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у Київській області запровадили графіки віялових відключень електроенергії.