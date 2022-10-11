У Росії відбуваються бунти серед мобілізованих – Генштаб

Жовтень, 11 в 19:34

Російські окупанти знову здійснили масований ракетний удар по Україні, застосували майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаційних ударів і здійснили близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб.

32 повітряні цілі були знищені підрозділами протиповітряної оборони України за різними напрямками: йдеться про 21 крилату ракету та 11 БПЛА.

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– Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв 8 іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури на Миколаївщині. Усі ці безпілотники знищені силамиПротиповітряної оборони Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

Генштаб також зазначив, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін, а на інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

– На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріл позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка, – перерахувало відомство.

Тим часом підтягування резервів, як і мобілізація, не допомагають РФ. Там продовжуються бунти серед мобілізованих.

Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

– За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське, – повідомляє Генштаб.

Там підтвердили ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області, де, за наявною інформацією, знищено до 100 окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки.

На Запоріжжі тим часом уражений зенітний ракетний комплекс С-300, до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Українська авіація завдала двох ударів по зосередженню озброєння та техніки окупантів, а ракетні війська та артилерія вразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.