Жовтень, 11 в 12:11

Вдень 11 жовтня у Львівській області пролунали вибухи.

Оновлено 13:30. Унаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Вона перебуває у стані середньої важкості.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, відомо про три вибухи на двох об’єктах енергетики у Львівській області.

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Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару 30% міста тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Він просить всіх жителів Львова зробити невеликий запас води, оскільки протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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