За 130 діб може закінчитися вся армія РФ в Україні – Арестович

Жовтень, 11 в 23:24

ЗСУ виводить з ладу приблизно одну батальйонно-тактичну групу ворога за добу.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Взагалі ми виводимо за добу приблизно одну батальйонно-тактичну групу. Усього їх 130 на території України. Загалом, за 130 діб є шанси, що закінчиться вся російська армія. Вони намагаються щосили поповнювати втрати, але темпи поповнення набагато менші, ніж швидкість виведення, – каже радник.

Також він заявив, що мобілізовані вже є навіть на Херсонському напрямку.

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