За 130 діб може закінчитися вся армія РФ в Україні – Арестович
ЗСУ виводить з ладу приблизно одну батальйонно-тактичну групу ворога за добу.
Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– Взагалі ми виводимо за добу приблизно одну батальйонно-тактичну групу. Усього їх 130 на території України. Загалом, за 130 діб є шанси, що закінчиться вся російська армія. Вони намагаються щосили поповнювати втрати, але темпи поповнення набагато менші, ніж швидкість виведення, – каже радник.
Також він заявив, що мобілізовані вже є навіть на Херсонському напрямку.
– Вони зрозуміти нічого не встигли, як були вбиті, скалічені та поранені. Їх багато на Херсонському напрямку, їх перекидають розсипом через усі ці переправи. Частина з них просто не доїжджає, бо ми ці переправи накриваємо, а частина доїжджає та опиняється під ударом переважаючої сили української армії. Частина гине у розташуванні, які ми накриваємо ночами, частина – у швидких боях. Люди просто нічого не встигають зрозуміти, як пиши пропало, – розповідає Арестович.