Жовтень, 12 в 0:14

До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Прибуло ще чотири HIMARS від наших американських партнерів! Дякую Президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та американському народу, – написав він.

Олексій Резніков додав, що “час HIMARS це хороший час для українців і поганий час для окупантів”.

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Зокрема, український міністр повідомив, що це чудова новина напередодні контактної групи з допомоги Україні Рамштайн-6, куди Резніков вирушає 12 жовтня.

– Далі буде більше, – анонсував він.

Передача Україні чотирьох зазначених РСЗВ HIMARS була анонсована президентом США Джо Байденом лише тиждень тому, 4 жовтня. В пакеті військової допомоги тоді були оголошені по 16 гаубиць 155-го калібру та 105-го калібру, десятки тисяч снарядів, сотні мін, та інше.

Напередодні, 11 жовтня, у Білому домі анонсували передачу Україні американсько-норвежських систем протиповітряної оборони NASAMS. В адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що українська сторона отримає їх найближчим часом.