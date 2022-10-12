Буде більше: Резніков підтвердив прибуття в Україну ще чотирьох HIMARS
До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Прибуло ще чотири HIMARS від наших американських партнерів! Дякую Президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та американському народу, – написав він.
Олексій Резніков додав, що “час HIMARS це хороший час для українців і поганий час для окупантів”.
Зокрема, український міністр повідомив, що це чудова новина напередодні контактної групи з допомоги Україні Рамштайн-6, куди Резніков вирушає 12 жовтня.
– Далі буде більше, – анонсував він.
Передача Україні чотирьох зазначених РСЗВ HIMARS була анонсована президентом США Джо Байденом лише тиждень тому, 4 жовтня. В пакеті військової допомоги тоді були оголошені по 16 гаубиць 155-го калібру та 105-го калібру, десятки тисяч снарядів, сотні мін, та інше.
Напередодні, 11 жовтня, у Білому домі анонсували передачу Україні американсько-норвежських систем протиповітряної оборони NASAMS. В адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що українська сторона отримає їх найближчим часом.