Для запусків Shahed-136: росіяни завезли іранських інструкторів на окуповані території
Росіяни завезли на українські окуповані території іранських інструкторів для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
– За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі, – йдеться у повідомленні.
Інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.
Зазначимо, що в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які країна-агресор активно використовує у війні, атакуючи Україну.
Раніше Іран заявив, що не визнає результати російських псевдореферендумів і закликає дотримуватися принципу територіальних цілісностей країн. Однак у війні Росії проти України Тегеран звинувачує НАТО та США.