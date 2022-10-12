Жовтень, 12 в 14:43

Росіяни завезли на українські окуповані території іранських інструкторів для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

– За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі, – йдеться у повідомленні.

Інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

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Зазначимо, що в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які країна-агресор активно використовує у війні, атакуючи Україну.

Раніше Іран заявив, що не визнає результати російських псевдореферендумів і закликає дотримуватися принципу територіальних цілісностей країн. Однак у війні Росії проти України Тегеран звинувачує НАТО та США.

Фото: Головне управління розвідки