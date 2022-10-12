Жовтень, 12 в 18:06

Росія атакувала Вінницьку область двома дронами-камікадзе. Їх було знищено ППО.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

– Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено! – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 11 жовтня РФ дронами Shahed-136 атакувала Ладижинську ТЕС на Вінниччині, в результаті знову було пошкоджено енергетичне обладнання ТЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Борзов