РФ атакувала Вінниччину дронами-камікадзе – їх знищила ППО
Росія атакувала Вінницьку область двома дронами-камікадзе. Їх було знищено ППО.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
– Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено! – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що 11 жовтня РФ дронами Shahed-136 атакувала Ладижинську ТЕС на Вінниччині, в результаті знову було пошкоджено енергетичне обладнання ТЕС.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.
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Фото: Сергій Борзов