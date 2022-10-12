Жовтень, 12 в 11:44

Втрати Росії у війні проти України сягнули 63 380 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували ще 270 загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші воїни знищили ще 1 танк, 19 броньованих машин, 11 артсистем, збили 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 20 крилатих ракет противника.

Зараз дивляться

Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 12 жовтня:

особовий склад – близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 505 (+1);

бойові броньовані машини – 5 181 (+19);

артилерійські системи – 1 507 (+11);

РСЗВ – 355 (+2);

засоби ППО – 182 (+1);

літаки – 268;

гелікоптери – 235;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 (+15);

крилаті ракети ‒ 315 (+20);

кораблі/катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 927 (+11);

спеціальна техніка – 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.