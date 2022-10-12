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Факти / Україна

Ще 270 окупантів, танк та 11 артсистем: втрати Росії у війні проти України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 63 380 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували ще 270 загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші воїни знищили ще 1 танк, 19 броньованих машин, 11 артсистем, збили 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 20 крилатих ракет противника.

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 12 жовтня:

  • особовий склад – близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 505 (+1);
  • бойові броньовані машини – 5 181 (+19);
  • артилерійські системи – 1 507 (+11);
  • РСЗВ – 355 (+2);
  • засоби ППО – 182 (+1);
  • літаки – 268;
  • гелікоптери – 235;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 (+15);
  • крилаті ракети ‒ 315 (+20);
  • кораблі/катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 927 (+11);
  • спеціальна техніка – 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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