Ще 270 окупантів, танк та 11 артсистем: втрати Росії у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у війні проти України сягнули 63 380 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували ще 270 загарбників.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також наші воїни знищили ще 1 танк, 19 броньованих машин, 11 артсистем, збили 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 20 крилатих ракет противника.
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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 12 жовтня:
- особовий склад – близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 505 (+1);
- бойові броньовані машини – 5 181 (+19);
- артилерійські системи – 1 507 (+11);
- РСЗВ – 355 (+2);
- засоби ППО – 182 (+1);
- літаки – 268;
- гелікоптери – 235;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 (+15);
- крилаті ракети ‒ 315 (+20);
- кораблі/катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 927 (+11);
- спеціальна техніка – 136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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