Теракти та примуси: Подоляк про “газову стратегію” Росії для Європи
Нова “газова стратегія” Росії для Європи полягає у керованих терактах на газопроводах та ударах по українській газотранспортній системі.
Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Нова “газова стратегія” Росії для Європи: керовані теракти на російських газопроводах; удари по українській газотранспортній системі як “відповідь”; примус Європи до сертифікації NS-2 як “безальтернативного”, – написав він.
Подоляк наголосив на тому, що найкращим внеском в енергетичну безпеку Європи є підтримка Україна.
Нова «газова стратегія» Росії для Європи:
– керовані теракти на ru-газопроводах;
– удари по українській газотранспортній системі як «відповідь»;
– примус Європи до сертифікації NS-2 як «безальтернативного».
Найкращий внесок в енергетичну безпеку Європи – підтримка України.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022
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