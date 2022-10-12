Жовтень, 12 в 15:19

Нова “газова стратегія” Росії для Європи полягає у керованих терактах на газопроводах та ударах по українській газотранспортній системі.

Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нова “газова стратегія” Росії для Європи: керовані теракти на російських газопроводах; удари по українській газотранспортній системі як “відповідь”; примус Європи до сертифікації NS-2 як “безальтернативного”, – написав він.

Подоляк наголосив на тому, що найкращим внеском в енергетичну безпеку Європи є підтримка Україна.

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Нова «газова стратегія» Росії для Європи:

– керовані теракти на ru-газопроводах;

– удари по українській газотранспортній системі як «відповідь»;

– примус Європи до сертифікації NS-2 як «безальтернативного».

Найкращий внесок в енергетичну безпеку Європи – підтримка України. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022

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