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Факти / Україна

Теракти та примуси: Подоляк про “газову стратегію” Росії для Європи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Нова “газова стратегія” Росії для Європи полягає у керованих терактах на газопроводах та ударах по українській газотранспортній системі.

Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нова “газова стратегія” Росії для Європи: керовані теракти на російських газопроводах; удари по українській газотранспортній системі як “відповідь”; примус Європи до сертифікації NS-2 як “безальтернативного”, – написав він.

Подоляк наголосив на тому, що найкращим внеском в енергетичну безпеку Європи є підтримка Україна.

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