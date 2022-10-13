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НЕК Укренерго стабілізувала енергопостачання Києва та центральних областей України і закликає населення надалі мінімізувати споживання електроенергії вранці та ввечері, щоб не довелося відключати світло.

Про це йдеться в Telegram-каналі Укренерго 12 жовтня.

– Укренерго стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей України. Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться запроваджувати примусові обмеження споживачів у цих регіонах, – ідеться в повідомленні компанії.

Водночас компанія додала, що умовою для того, щоб електрику не відключали, є мінімізація використання електроенергії у вечірні та ранкові години пік, що дасть змогу не допустити збільшення рівня споживання в енергосистемі.

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– Просимо всіх споживачів просто зараз підходити до споживання електроенергії дбайливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії максимальне. Це знизить навантаження на мережі та полегшить роботу енергетиків, які їх відновлюють, – звернулися в компанії.

В Укренерго зазначили, що графіки аварійних обмежень поки що залишаються в Харківській, Сумській і Полтавській областях.

– Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, тому нам десь потрібно більше часу, – описали ситуацію в Укренерго.

У компанії пояснили, що якщо в чиємусь будинку досі відключають світло, це означає, що “саме в цю хвилину енергетики працюють, щоб відновити його”.

Фото: НЕК Укренерго