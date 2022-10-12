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Факти / Україна

ЗСУ за 18 хвилин знищили чотири ударні гелікоптери РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ за 18 хвилин знищили чотири ударні гелікоптери РФ

Українські військові за 18 хв збили щонайменше чотири ударні вертольоти рашистів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

— З 08:40 до 08:58 12 жовтня на Півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.

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У Повітряних силах додали, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗС України

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