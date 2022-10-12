Жовтень, 12 в 14:05

Українські військові за 18 хв збили щонайменше чотири ударні вертольоти рашистів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

— З 08:40 до 08:58 12 жовтня на Півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.

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У Повітряних силах додали, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗС України