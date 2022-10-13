Зимовий одяг, спорядження та безпілотники: Литва оголосила про нові поставки зброї в Україну

Жовтень, 12 в 23:44

Литва поставить ЗСУ зимову форму та спорядження, 120-мм міномети на платформі М113, броньовики, тепловізори та БПЛА.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Литва продовжує і продовжуватиме підтримувати Україну. Ми забезпечимо українську армію не лише зимовим одягом та зимовим спорядженням, ми забезпечимо 120-мм мінометами на платформі М113, броньовиками, тепловізорами, безпілотниками тощо, – каже він.

Міністр додав, що коли вказану партію військової допомоги буде відправлено, загальна сума підтримки України з боку Литви збільшиться до €230 млн.

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– Для розвитку та відновлення наших можливостей ми уклали нові контракти на постачання озброєнь, – сказав Анушаускас.

Крім того, Анушаускас наголосив, що учасники зустрічі домовилися про прискорене постачання Україні нових ЗРК, нових М270 (гусеничних HIMARS), додаткових боєприпасів та багато іншого, чого “не буде у відкритих звітах”.