Жовтень, 13 в 2:39

За результатами засідання шостої Контактної групи з оборони України стало зрозуміло, що президент РФ Володимир Путін, домігся рівно протилежного результату.

Про це написав радник Офісу президента України Олексій Арестович на своєму каналі в Telegram.

– Результати сьогоднішнього Рамштайна показують, що Путін, вміло, як завжди, домігся рівно того результату, якого хотів, – саркастично написав він.

Арестович зазначив, що завдяки засіданню шостого Рамштайну Україна отримає прискорені поставки нових засобів ППО, нових М270, а також додаткових боєприпасів і багато чого іншого, що поки не потрапило у відкриті зведення.

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Він нагадав, що США працюють над тим, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО для України і передав Києву ракетні комплекси різної дальності.

– До позавчорашнього обстрілу це було віддаленою перспективою. Сідайте, Володимире Володимировичу, п’ять із плюсом. Усе йде за планом, – пожартував Арестович.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що засідання Рамштайн-6 є історичним для України, оскільки на ньому ухвалюються рішення про закриття українського неба.

Джерело: Arestovich