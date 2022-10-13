Гармати Caesar та бронетехніка: Макрон оголосив про військову допомогу Україні
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Франція надалі допомагатиме Україні боротися за свої території, а президент РФ Володимир Путін повинен припинити цю війну.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
– Гармати “Цезар” для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український спротив і посилюватимемо нашу військову допомогу. Ми не хочемо світової війни, – наголосив він.
Макрон також зазначив, що весь цивілізований світ “допомагає Україні встояти на своїй землі, аж ніяк не нападати на Росію”.
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– Володимир Путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України, – наголосив Макрон.