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Факти / Україна

Гармати Caesar та бронетехніка: Макрон оголосив про військову допомогу Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Эммануаль Макрон
Фото: Dreamstime

Франція надалі допомагатиме Україні боротися за свої території, а президент РФ Володимир Путін повинен припинити цю війну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

– Гармати “Цезар” для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український спротив і посилюватимемо нашу військову допомогу. Ми не хочемо світової війни, – наголосив він.

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Макрон також зазначив, що весь цивілізований світ “допомагає Україні встояти на своїй землі, аж ніяк не нападати на Росію”.

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– Володимир Путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України, – наголосив Макрон.

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