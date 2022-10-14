Жовтень, 13 в 22:16

У Миколаєві помер 11-річний хлопчик, якого раніше дістали з-під завалів у розбомбленому багатоповерховому будинку після удару Росії.

Про це у своєму каналі в Telegram написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз в обласну лікарню, і там зупинка серця. Немає слів! Тварюки терористи, – написав він.

Раніше в ОВА повідомили, що в ніч на 13 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв, використавши вісім ракет типу С-300. Одне з влучань припало на п’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого два верхні поверхи було зруйновано, а мешканці інших поверхів опинилися під завалами.

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Співробітники ДСНС змогли дістати з-під завалів 11-річного хлопчика, який провів під плитами багатоповерхівки шість годин. Крім того, рятувальники повідомляли про ще сімох можливих людей під завалами.

Пізніше надзвичайники дістали з-під руїн п’ятиповерхівки тіла чотирьох людей. Крім того, внаслідок ракетного удару окупантів було зруйновано човнову станцію, де загинула ще одна людина.

Фото: Зняток з відео / ДСНС