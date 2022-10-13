Майже на всій території України повітряна тривога: в західних областях лунають вибухи
Вдень у четвер, 13 жовтня, майже на всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу нових ракетних ударів РФ.
Наразі з’явилася інформація про вибухи в західних областях, зокрема на Львівщині та Рівненщині.
Оновлено 16:49: Максим Козицький уточнив, що російські окупанти влучили в один із військових об’єктів в області (у Золочівському районі).
– Це повторне влучання у цей об’єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об’єкт у Золочівському районі, – розповів він.
За словами Козицького, загалом прилетіли три ракети, дві з яких вдарили по об’єкту, а ще одну збили наші сили ППО.
Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що в області працювала протиповітряна оборони (ППО), через що було чути вибухи.
– Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває, – наголосив він.
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликав мешканців області залишатися в укриттях та не ризикувати своєю безпекою під час повітряної тривоги.
Він нагадав, що ворог не розслабляється.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав громадян не панікувати і перебувати в укриттях. Він пообіцяв згодом оприлюднити детальнішу інформацію.
У Чернівецькій області спрацювала система ППО, про що повідомили в обласній військовій адміністрації.
Щодо звуку вибуху на Волині, місцева влада наразі з’ясовує інформацію. Станом на 16:45 підтвердженої інформації про приліт ракети чи роботу ППО в області не було.
Повітряну тривогу було оголошено на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, орієнтовно з 15:38.