Макрон заявив, що й надалі говоритиме з Путіним

Жовтень, 13 в 1:03

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче й надалі розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав в ефірі Bfmtv.

– Очевидно, що я продовжуватиму з ним говорити. Коли буде необхідно, я говоритиму з ним, — заявив президент.

Крім того, він зазначив, що війна в Україні продовжиться ще кілька місяців, тож треба бути готовим проводити зиму в умовах війни.

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– І в якийсь момент усім зацікавленим сторонам доведеться сідати за стіл переговорів з Україною та Росією, – додав Макрон.

Нагадаємо, що 19 серпня Макрон та Путін провели телефонну розмову. А у вересні він виступив за продовження діалогу з Росією та Путіним.