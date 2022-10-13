Той, хто прийде в Україну у формі окупанта, отримає належну відповідь: Наєв про брата в Криму

Жовтень, 13 в 12:19

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не спілкується з братом, який досі залишається в окупованому Росією Криму.

Про це він повідомив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

Також Сергій Наєв додав, що він не цікавився, чи підпадає його брат під оголошену в Росії мобілізацію, яка відбувається також на території окупованого півострова.

Зараз дивляться

– Я навіть цим не цікавлюся. Всі, хто прийде на українську землю у формі окупанта, з ними ми вчинимо так само, як і з рештою загарбників, – сказав він.

На запитання ведучої, чи важко йому про це говорити, Сергій Наєв відповів, що абсолютно ні.

До слова, нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ також розповів про початок повномасштабного вторгнення росіян і те, коли саме він зрозумів, що незабаром почнеться повномасштабна війна.